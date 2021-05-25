Збірна Німеччини офіційно отримала нового тренера Гансі Фліка

Новим головним тренером збірної Німеччини з футболу став Гансі Флік. Він підписав контракт за три роки.

Контракт Гансі Фліка зі збірною Німеччини розпочне діяти з 1 липня 2021 року. Однак розпочне він роботу після того, як команда закінчить виступи на Чемпіонаті Європи.

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Флік прийме збірну після Йоахіма Льова, який вирішив покинути команду, розірвавши контракт, який діяв до 2022 року.

Флік був помічником Льова в збірній Німеччини з 2006 до 2014 року. За цей час команді стала чемпіоном світу у 2014 році. Після цього Флік перейшов на посаду спортивного директора Німецького футбольного союзу.

У 2017 році Флік перейшов працювати до Хоффенхайму на посаду спортивного директора.

Посеред сезону 2019/2020 Флік неочікувано очолив Баварію, яка провалила початок сезону. І за неповні два роки виграв з командою усі можливі титули – чемпіонат та Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів та клубний Кубок світу.

Контракт Фліка розрахований на три роки – до закінчення Євро-2024, яке буде домашнім для збірної Німеччини.

Першим матч на чолі збірної Флік проведе 2 вересня у відборі на ЧС-2022 проти Ліхтенштейну. Перший домашній матч – 5 вересня проти Вірменії.