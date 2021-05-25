Втрата для збірної України

У заявку збірної Німеччини U-19 знайшлось місце українському форварду Еріку Шуранову. 19-річний футболіст має бажання виступати за країну, у якій народився.

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За інформацією журналіста Ігоря Циганика, ще в січні 2021 року на адресу УАФ надійшов лист від ФІФА, у якому повідомлялося про бажання самого Еріка Шуранова змінити футбольне громадянство.

Все. Крапка. Є офіційний документ, документ, в якому виявив бажання сам футболіст. Я знаю, що там батько говорив, що не все однозначно, що на нього не звертали уваги. Є факт. Можливо, вони хотіли торгуватися, можливо, ще якась певна історія. Але це факт, тому зараз щось говорити немає сенсу,

– заявив журналіст.

Кар'єра Шуранова у Німеччині

Шуранов народився у Німеччині та є вихованцем Нюргберга, за який виступає до сьогодні. У червні 2021 року футболіст перейде у головну команду.

Нападник має у своєму активі виступи за українську збірну U-18 (1 гол у 2 матчах) і U-17 (3 результативні постріли у 4 поєдинках).

У цьому сезоні за другу команду німецького клубу зіграв 21 зустріч в усіх турнірах, у яких наколотив аж 15 м'ячів та віддав один асист. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює трансфер центрального нападника у 350 тисяч євро.