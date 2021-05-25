Контракт Ханси Флика со сборной Германии начнет действовать с 1 июля 2021 года. Однако начнет он работу после того, как команда закончит выступления на чемпионате Европы.

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Флик примет сборную после Йоахима Лева, который решил покинуть команду, расторгнув контракт, действовавший до 2022 года.

Флик был помощником Лева в сборной Германии с 2006 по 2014 год. За это время команда стала чемпионом мира в 2014 году. После этого Флик перешел на должность спортивного директора немецкого футбольного союза.

В 2017 году Флик перешел работать в Хоффенхайм на должность спортивного директора.

Посреди сезона 2019/2020 Флик неожиданно возглавил Баварию, которая провалила начало сезона. И за неполные два года выиграл с командой все возможные титулы – чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов и клубный Кубок мира.

Контракт Флика рассчитан на три года – до окончания Евро-2024, которое будет домашним для сборной Германии.

Первый матч во главе сборной Флик проведет 2 сентября в отборе на ЧМ-2022 против Лихтенштейна. Первый домашний матч – 5 сентября против Армении.