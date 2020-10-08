7 жовтня збірна Німеччини, яка є наступним суперником України, помірялась силами проти Туреччини у товариському поєдинку. Команди у гольовій перестрілці не змогли визначити переможця.

Німеччина – Туреччина 3:3

Голи: Дракслер, 45+1, Нойгаус, 58, Вальдшмідт, 81 – Туфан, 50, Карака, 67, Караман, 90+4

Вже з перших секунд матчу збірна Німеччини взяла під свій контроль м'яч. Вже на 7-й хвилині Дракслер відзначився голом, але головний арбітр матчу скасував гол, угледівши у моменті офсайд, пише 24 канал.

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Мінімальна перевага

За декілька хвилин Туреччина загрожувала воротам гостей. Язіджі знайшов вільну зону в штрафному майданчику та пробив в один дотик, але м'яч пролетів над перекладиною.

Брандт тримав ворота в полі зору та пробив у кут. Але голкіпер виконав бездоганний сейв.

Відкрити рахунок у першому таймі командам таки вдалось, а точніше голи забили господарі. На 45+1 хвилині Дракслер знайшов вільний простір у штрафному майданчику та елегантно перекинув воротаря – 1:0.

Команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги господарів у рахунку.

Феєрія голів

Вже на 50-й хвилині чудово зіграв Айхан, завдяки чому Туфан отримав оперативний прості на межі штрафного майданчика. Помітивши, що голкіпер вийшов з воріт, він спокійно відправив м'яч у дев'ятку – 1:1.

Ундер рухався з м'ячем назустріч голкіперу та завдав удару зблизька, але воротар Німеччини Лено розгадав його задум і виконав неймовірний сейв.

Менше, ніж за 10 хвилин після пропущеного голу Німеччина знову вийшла вперед у рахунку. Нойгаус отримав чудовий пас від партнера по команді та гарматним ударом надіслав м’яч у сітку воріт Туреччини – 2:1.

Хавертц опинився в перспективній позиції. Він здійснив ривок у напрямку воріт суперника та пробив по їх центру з-за меж штрафного майданчика, але голкіпер був готовий та виконав непоганий сейв.

Фантастичного завершального удару з-за меж штрафного майданчика завдав Карака. Він не гаяв даремно часу та сильно пробив, спрямувавши м'яч повз голкіпера – 2:2.

На 81-й хвилині Вальдшмідт пробив і м'яч, якимось чином, влетів у сітку по центру воріт, оминувши голкіпера – 3:2. Здавалось. що перемога у команди Льова вже у кишені, але інакше думали футболісти Туреччини.

Караман випробував удачу ударом з межі штрафного майданчика, але м'яч влучив у поперечину. А вже за декілька хвилин він отримав розкішну передачу, знайшов вільну зону за межами штрафного майданчика та увігнав м’яч у сітку – 3:3.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:3.

Німеччини – Туреччина відеоогляд матчу