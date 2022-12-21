Головна сенсація ЧС-2022 Марокко відмовилось від преміальних, щоб віддати їх бідним сім'ям
Джерело:твітер Халед Бейдун
Збірна Марокко – головна сенсація ЧС-2022 з футболу у Катарі. Ця африканська національна команда змогла дійти до матчу за третє місце, де поступились Хорватії.
Команда Валіда Реграгі стала справжнім жахом для суперників. Марокко вийшла у плей-офф із першого місця з групи "F", далі в 1/8 фіналу обіграло Іспанію (0:0, по пенальті – 3:0), а у чвертьфіналі здолало Португалію (1:0).
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Благородний вчинок марокканців
Чемпіонат світу у Катарі змінив життя та репутацію марокканських футболістів. Вони стали національними героями у своїй країні. Яскравий виступ на Мундіалі у Катарі приніс команді 25 мільйонів доларів.
Але не усі гроші дістануться футболістам. Частина зароблених коштів піде на федерацію, яка вкладе їх у розвиток місцевого футболу.
Однак навіть від цієї частини зароблених преміальних футболісти відмовились. Африканська команда спрямує ці кошти на допомогу бідним родинам у Марокко.
Європейські клуби вже накинули око на гравців, які запалювали на ЧС-2022.
Як Марокко феєрило на ЧС-2022 з футболу
- У груповому раунді жереб звів Марокко з Бельгією, Канадою та Хорватією. Марокканські футболісти за три тури набрали 7 очок та з першого місця пробились у плей-офф.
- В 1/8 фіналу Мундіалю африканці вибили з турніру Іспанію за підсумками серії пенальті.
- У чвертьфіналі переможний шлях команди Валіда Реграгі продовжився. Єдиний гол Юссефа Ен-Несірі приніс Марокко мінімальну перемогу над Португалією 1:0.
- Переможну ходу зупинили віцечемпіони світу-2018 французи – 2:0.
- У матчі за третє місце фарт марокканців закінчився. Хорватія вирвала боротьбу за "бронзу" – 2:1.