Головна сенсація ЧС-2022 Марокко відмовилось від преміальних, щоб віддати їх бідним сім'ям

Збірна Марокко – головна сенсація ЧС-2022 з футболу у Катарі. Ця африканська національна команда змогла дійти до матчу за третє місце, де поступились Хорватії.

Команда Валіда Реграгі стала справжнім жахом для суперників. Марокко вийшла у плей-офф із першого місця з групи "F", далі в 1/8 фіналу обіграло Іспанію (0:0, по пенальті – 3:0), а у чвертьфіналі здолало Португалію (1:0).

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Благородний вчинок марокканців

Чемпіонат світу у Катарі змінив життя та репутацію марокканських футболістів. Вони стали національними героями у своїй країні. Яскравий виступ на Мундіалі у Катарі приніс команді 25 мільйонів доларів.

Але не усі гроші дістануться футболістам. Частина зароблених коштів піде на федерацію, яка вкладе їх у розвиток місцевого футболу.

Однак навіть від цієї частини зароблених преміальних футболісти відмовились. Африканська команда спрямує ці кошти на допомогу бідним родинам у Марокко.

Європейські клуби вже накинули око на гравців, які запалювали на ЧС-2022.

Як Марокко феєрило на ЧС-2022 з футболу