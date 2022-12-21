Команда Валида Реграги стала настоящим ужасом для соперников. Марокко вышла в плей-офф с первого места из группы "F", далее в 1/8 финала обыграла Испанию (0:0, по пенальти – 3:0), а в четвертьфинале одолела Португалию (1:0).

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Благородный поступок марокканцев

Чемпионат мира в Катаре изменил жизнь и репутацию марокканских футболистов. Они стали национальными героями в собственной стране. Яркое выступление на Мундиале в Катаре принесло команде 25 миллионов долларов.

Но не все деньги достанутся футболистам. Часть заработанных средств пойдет на федерацию, которая вложит их на развитие местного футбола.

Однако даже от этой части заработанных премиальных футболисты отказались. Африканская команда направит эти средства в помощь бедным семьям в Марокко.

Европейские клубы уже бросили глаз на игроков, зажигавших на ЧМ-2022.

Как Марокко феерило на ЧМ-2022 по футболу