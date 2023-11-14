Взялися за резервістів: до збірної Італії викликали додаткових гравців перед матчем з Україною

Головний тренер збірної Італії з футболу Лучано Спаллетті був змушений викликати додаткових гравців, які готуватимуться до ключових матчів відбору на Євро-2024, де серед суперників і збірна України.

Після того, як в збірній Італії оголосили список гравців, яких планують викликати на матчі в листопаді, список довелося неодноразово змінювати. Через травми та ушкодження не змогли прибути до розташування команди воротар Алекс Мерет, захисники Давіде Калабрія та Рафаель Толой, а також півзахисник Мануель Локателлі. Ці гравці вже точно не зіграють, а ще участь декількох футболістів в матчах – під питанням.

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Тож після таких втрат, Лучано Спаллетті вирішив викликати додаткових гравців до розташування збірної. Вибір впав на захисників Мануеля Лаццарі та Крістіано Бірагі.

Бірагі виступає на позиції лівого захисника. І він вже не один раз грав проти України. Він дебютував за збірну Італії 7 вересня 2018 року в матчі проти Польщі. А другий матч за "скуадра адзурра" провів 10 жовтня 2018 року саме в матчі проти України. Зіграв він проти України й у попередньому матчі – 12 вересня 2023 року. Тоді він вийшов на заміну в другому таймі.

Щодо Лаццарі, то для захисника Лаціо це повернення до збірної Італії після майже півторарічної перерви. Загалом захисник провів за головну команду лише три матчі після дебюту 10 вересня 2018 року, останній з яких – розгромна поразка в грі проти Аргентини в так званій Фіналіссімі – матчі між чемпіонами Європи та Південної Америки 1 червня 2022 року.

Таким чином тепер заявка збірної Італії виглядає наступним чином:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма, Гульєльмо Вікаріо, Іван Проведель.

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко, Алессандро Буонджорно, Андреа Камбьясо, Федеріко Гатті, Джованні Ді Лоренцо, Мануеле Лаццарі, Крістіано Бірагі.

Півзахисники: Жоржиньо, Нікола Барелла, Давіде Фраттезі, Браян Крістанте, Андреа Кольпані, Джакомо Бонавентура.

Нападники: Ніколо Дзаньйоло, Доменіко Берарді, Федеріко К’єза, Мойзе Кін, Стефан Ель-Шаараві, Маттео Політано, Джакомо Распадорі, Джанлука Скамакка.

На збірну Італії в листопаді очікує два матчі. Спочатку 17 листопада в Римі "скуадра адзурра" зіграє проти Північної Македонії. А після цього 20 листопада на неї очікує матч проти України в німецькому Леверкузені. Саме після цього матчу і визначиться, яка команда посяде друге місце у групі кваліфікації Євро-2024 та отримає пряму путівку на турнір.