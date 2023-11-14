Вже за тиждень, 20 листопада, збірна України проведе вирішальний матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Леверкузені протистоятиме Італії.

До теми Україна чи Італія: в кого більше шансів вийти на Євро-2024 і що для цього потрібно

Кадровий дефіцит італійців

Чинні чемпіони Європи мають кадрові проблеми перед матчами в листопаді. Підопічні Спаллетті ще зіграють з Північною Македонією за три дні до зустрічі з нашою командою (17-го числа).

Вже відомо, що "Скуадра Адзурра" не зможе розраховувати на чотирьох травмованих – Давід Оспіна, Рафаель Толой, Давіде Калабрія та Мануель Локателлі. Тепер же Спаллетті розповів про нові можливі втрати Італії.

За його словами, гру проти України можуть пропустити Браян Крістанте, Андреа Камбьясо та Жоржиньо. Гравець Роми має м'язові проблеми, Камбьясо з Юве травмував щиколотку, а одноклубнику Зінченка наклали шви на голову.

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Турнірне становище

Тренер не виключає довиклику нових гравців. Нагадаємо, що наразі Італія йде третьою у відбірковій групі, поступаючись трьома очками Україні.

Втім чемпіони Європи мають матч в запасі проти македонців. Якщо вони його виграють, то у зустрічі із Україною їх влаштує нічия. У випадку осічки проти балканців Італія має грати в останньому турі лише на перемогу.

Довідка. Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені на "БайАрені". Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.