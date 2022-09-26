Футболісти збірної Франції отримали 4 червоні картки та побилися: матч закінчили достроково

Матч між юнацькими збірним Франції та Польщі довелося закінчити достроково. Все через чотири вилучення у складі французів.

У Франції виник скандал навколо збірної U-18. Юні футболісти влаштували бійку під час матчу проти однолітків з Польщі на турнірі Лафаржа в Ліможі. Гру ж закінчили достроково.

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Хоча початок матчу не віщував ніякої біди. У першому таймі команди обмінялися забитими голами. Тож і на перерву пішли за рахунку 2:2.

А от у другому таймі сталося те, що в французькій пресі вже назвали катастрофою. На 55-й хвилині у збірній Франції вилучили першого гравця. А вже за шість хвилин французи залишилися грати в дев'ятьох. Після цього на поле вийшов Ерік Біле. Та довго йому пограти не вдалося.

Поляки одразу після цього забили гол та вийшли вперед в рахунку.

На 72-й хвилині французи отримали ще одне вилучення. При цьому жодне з цих вилучень не було за грубий фол – у двох випадках це були другі жовті картки для гравців у цьому матчі.

Та на 77-й хвилині сталася "розв'язка", яка і перетворила цей матч на брутальний. Біле пішов у грубий підкат проти суперника. А коли французькому футболісту висловили претензії через таку гру, то він вдарив головою суперника в обличчя. При цьому це не був легкий помах головою, а потужний удар з намаганням завдати травми супернику. Там одразу ж виникла сутичка.

Арбітр одразу показав червону картку забіяці. А після цього зупинив матч. Адже французів залишилося семеро. Тож перемога була зарахована збірній Польщі.

Головний тренер збірної Франції U-18 Бернард Діомед заявив, що після цього матчу не всі гравці отримають виклик до команди. Тож він перегляне список з футболістів, які заслуговують грати за збірну.

Відео грубого фолу та бійки на матчі Франція U-18 – Польща U-18