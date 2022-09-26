Красива крапка у матчі

Два голи у першому таймі принесли Данії домашню перемогу над французами 2:0. Слід виділити другий м'яч у виконанні господарів матчу, пише 24 канал.

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Все розпочалось із двох кутових від Еріксена. Спершу Крістіан спробував забити "сухий лист" прямим ударом із кута поля. А вже з другого разу зробив подачу на дальню стійку, після двох скидань м'яч опинився в Ольсена, який з льоту пробив прямісінько повз голкіпера Франції, який, схоже, не бачив моменту удару.

Андреас Сков Ольсен став автором красивого та переможного голу у матчі з французами. Збірна Данії переграла чемпіонів світу-2018.

Данія з 12 очками закінчила груповий раунд на 2-му місці, поступившись лідеру Хорватії лише одним пунктом. Хорвати врятували Францію від ганьби та вильоту у дивізіон В, куди опустилась Австрія.

Відеоогляд матчу (гол Ольсена з 6:48)