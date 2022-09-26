Во Франции возник скандал вокруг сборной U-18. Юные футболисты устроили потасовку во время матча против сверстников из Польши на турнире Лафаржа в Лиможе. Игру же закончили досрочно.

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Хотя начало матча не предвещало никакой беды. В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Так что и на перерыв ушли при счете 2:2.

А вот во втором тайме произошло то, что во французской прессе уже назвали катастрофой. На 55-й минуте у сборной Франции удалили первого игрока. А уже через шесть минут французы остались играть в девяти. После этого на поле вышел Эрик Биле. Но долго ему поиграть не удалось.

Поляки сразу забили гол и вышли вперед в счете.

На 72-й минуте французы получили еще одно удаление. При этом ни одно из этих удалений не было за грубый фол – в двух случаях это были вторые желтые карточки для игроков в этом матче.

На 77-й минуте произошла "развязка", которая и превратила этот матч в брутальный. Биле пошел в грубый подкат против соперника. А когда французскому футболисту высказали претензии из-за такой игры, то он ударил головой соперника в лицо. При этом это не был легкий взмах головой, а мощный удар с попыткой нанести травму сопернику. Там сразу же возникла стычка.

Арбитр сразу показал красную карточку забияке. А затем остановил матч. Ведь французов осталось семь. Победа была засчитана сборной Польши.

Главный тренер сборной Франции U-18 Бернард Диомед заявил, что после этого матча не все игроки получат вызов в команду. Он пересмотрит список из футболистов, которые заслуживают играть за сборную.

Видео грубого фола и потасовки на матче Франция U-18 – Польша U-18