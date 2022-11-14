До збірної Франції на ЧС-2022 викликали сина легендарного гравця, який вигравав чемпіонат світу

Збірна Франції з футболу остаточно визначилася із заявкою на чемпіонат світу 2022 в Катарі. Останнє вакантне місце віддали Маркусу Тюраму.

На чемпіонаті світу 2022 кожна збірна може внести 26 гравців в заявку на турнір. Збірна Франції, коли оголосила свій склад, заявила лише 25 футболістів. Тож одне місце було вакантне.

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Цілком ймовірно, що це місце тримали для півзахисника Поля Погба. Але гравець так і не встиг як слід відновитися після травми, тож на чемпіонат світу 2022 в Катарі не поїде.

Натомість вакантне місце дісталося форварду Маркусу Тюраму. Це нападник Боруссії (Менхенгладбах). За збірну Франції він зіграв чотири матчі. А дебютував 11 листопада 2020 року в матчі проти Фінляндії, який французи програли вдома.

Маркус Тюрам – син легендарного гравця збірної Франції Ліліана Тюрама, який виступав на позиції захисника. І зі збірною Франції в 1998 році став чемпіоном світу, а у 2000 році – чемпіоном Європи. Саме Ліліан Тюрам – рекордсмен збірної Франції за кількістю проведених матчів – 142.

Нагадаємо, збірна Франції - чинний чемпіон світу. В Катарі-2022 французи потрапили в групу D, де їх суперниками стали збірні Данії, Тунісу та Австралії.