Менш ніж за два тижні у Катарі почнеться чемпіонат світу з футболу. Команди вже починають готуватися до Мундіалю, а також оголошувати свої заявки.

До теми Лише 8 збірних вигравали чемпіонат світу: хто фаворит ЧС-2022 та чи є шанс на нового чемпіона

У понеділок це зробила головна фаворитка змагання збірна Бразилії. Тепер же свій склад на ЧС-2022 оголосили французи. Дідьє Дешам візьме з собою у Катар бойовий склад з 25 гравців, залишивши один слот вільним. При цьому поза заявкою опинився основний лівий захисник Реала Ферлан Менді.

ВОРОТАРІ

  • Уго Льоріс (Тоттенхем)
  • Альфонс Ареоля (Вест Хем)
  • Стів Манданда (Ренн)

ЗАХИСНИКИ

  • Бенжамен Павар (Баварія)
  • Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед)
  • Преснель Кімпембе (ПСЖ)
  • Дайо Упамекано (Баварія)
  • Жюль Кунде (Барселона)
  • Вільям Саліба (Арсенал)
  • Ібраїма Конате (Ліверпуль)
  • Люка Ернандес (Баварія)
  • Тео Ернандес (Мілан)

ПІВЗАХИСНИКИ

  • Юссуф Фофана (Монако)
  • Орельєн Чуамені (Реал)
  • Едуардо Камавінга (Реал)
  • Матео Гендузі (Марсель)
  • Адріен Рабьо (Ювентус)
  • Жордан Верету (Марсель)

НАПАДНИКИ

  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Карім Бензема (Реал)
  • Антуан Грізманн (Атлетіко)
  • Крістофер Нкунку (Лейпциг)
  • Олів'є Жиру (Мілан)
  • Усман Дембеле (Барселона)
  • Кінгслі Коман (Баварія)

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Нагадаємо, що саме Франція є чинним чемпіоном світу. Чотири роки тому підопічні Дідьє Дешама переграли у результативному фіналі Хорватію (4:2) та здобули другий Кубок світу для своєї країни.

Цього року "Ле Бле" не вважаються головними фаворитами, але входять до трійки основних претендентів. Коефіцієнт на їх перемогу становить 6,50. Менше тільки у Бразилії (5,50) та Англії (6,30).