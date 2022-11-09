Менш ніж за два тижні у Катарі почнеться чемпіонат світу з футболу. Команди вже починають готуватися до Мундіалю, а також оголошувати свої заявки.

До теми Лише 8 збірних вигравали чемпіонат світу: хто фаворит ЧС-2022 та чи є шанс на нового чемпіона

У понеділок це зробила головна фаворитка змагання збірна Бразилії. Тепер же свій склад на ЧС-2022 оголосили французи. Дідьє Дешам візьме з собою у Катар бойовий склад з 25 гравців, залишивши один слот вільним. При цьому поза заявкою опинився основний лівий захисник Реала Ферлан Менді.

ВОРОТАРІ

Уго Льоріс (Тоттенхем)

Альфонс Ареоля (Вест Хем)

Стів Манданда (Ренн)

ЗАХИСНИКИ

Бенжамен Павар (Баварія)

Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед)

Преснель Кімпембе (ПСЖ)

Дайо Упамекано (Баварія)

Жюль Кунде (Барселона)

Вільям Саліба (Арсенал)

Ібраїма Конате (Ліверпуль)

Люка Ернандес (Баварія)

Тео Ернандес (Мілан)

ПІВЗАХИСНИКИ

Юссуф Фофана (Монако)

Орельєн Чуамені (Реал)

Едуардо Камавінга (Реал)

Матео Гендузі (Марсель)

Адріен Рабьо (Ювентус)

Жордан Верету (Марсель)

НАПАДНИКИ

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Карім Бензема (Реал)

Антуан Грізманн (Атлетіко)

Крістофер Нкунку (Лейпциг)

Олів'є Жиру (Мілан)

Усман Дембеле (Барселона)

Кінгслі Коман (Баварія)

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Нагадаємо, що саме Франція є чинним чемпіоном світу. Чотири роки тому підопічні Дідьє Дешама переграли у результативному фіналі Хорватію (4:2) та здобули другий Кубок світу для своєї країни.

Цього року "Ле Бле" не вважаються головними фаворитами, але входять до трійки основних претендентів. Коефіцієнт на їх перемогу становить 6,50. Менше тільки у Бразилії (5,50) та Англії (6,30).

Важливо знати. Франція на ЧС-2022 потрапила у групу D. Там її суперниками стануть Австралія (22 листопада), Данія (26 листопада) та Туніс (30 листопада).