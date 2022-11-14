На чемпионате мира 2022 года каждая сборная может внести 26 игроков в заявку на турнир. Сборная Франции, когда объявила свой состав, заявила всего 25 футболистов. Так что одно место было вакантное.

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По всей вероятности, это место держалось для полузащитника Поля Погба. Но игрок так и не успел как следует восстановиться после травмы, так что на чемпионат мира 2022 в Катаре не поедет.

Вакантное место досталось форварду Маркусу Тюраму. Это нападающий Боруссии (Менхенгладбах). За сборную Франции он сыграл четыре матча. А дебютировал 11 ноября 2020 в матче против Финляндии, который французы проиграли дома.

Маркус Тюрам – сын легендарного игрока сборной Франции Лилиана Тюрама, выступавшего на позиции защитника. И со сборной Франции в 1998 году стал чемпионом мира, а в 2000 году – чемпионом Европы. Именно Лилиан Тюрам – рекордсмен сборной Франции по количеству проведённых матчей – 142.

Напомним, сборная Франции – действующий чемпион мира. В Катаре-2022 французы попали в группу D, где их соперниками стали сборные Дании, Туниса и Австралии.