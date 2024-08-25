27-річний гравець уже встиг дебютувати за "вовків" у Серії А. Українець був дуже близький до забиття гола в першому ж матчі, проте влучив у поперечину, а його команда зіграла внічию з Кальярі (0:0).

До теми Тренер Роми оцінив дебют Довбика в Італії та пояснив, що завадило українцю забити перший гол

Що сказав Бонек про Довбика

Перехід Артема Довбика в Рому оцінив легенда збірної Польщі та колишній гравець римського клубу Збігнев Бонек. Він заявив, що українець не є зірковим футболістом, проте може принести "вовкам" чимало користі.

Треба зрозуміти, чи стала Рома сильнішою після літніх трансферів. Довбик – це не зірка. Однак це хороший трансфер для Роми. Довбик – фізично сильний гравець, він підходить для Серії А. Рома знайшла форварда, який вміє забивати голи, але він не зірка,

– сказав Бонек.

До слова. Рома стала останнім клубом у кар'єрі Збігнева Бонека. Він зіграв за "вовків" 92 матчі, в яких відзначився 23 голами та виграв з клубом Кубок Італії.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Рома проведе вже 25 серпня. О 21:45 підопічні Де Россі дома зіграють проти Емполі.