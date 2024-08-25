27-летний игрок уже успел дебютировать за "волков" в Серии А. Украинец был очень близок к забитию гола в первом же матче, однако попал в перекладину, а его команда сыграла вничью с Кальяри (0:0).

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Что сказал Бонек о Довбике

Переход Артема Довбыка в Рому оценил легенда сборной Польши и бывший игрок римского клуба Збигнев Бонек. Он заявил, что украинец не является звездным футболистом, однако может принести "волкам" немало пользы.

Надо понять, стала ли Рома сильнее после летних трансферов. Довбик – это не звезда. Однако это хороший трансфер для Ромы. Довбик – физически сильный игрок, он подходит для Серии А. Рома нашла форварда, который умеет забивать голы, но он не звезда,

– сказал Бонек.

К слову. Рома стала последним клубом в карьере Збигнева Бонека. Он сыграл за "волков" 92 матча, в которых отметился 23 голами и выиграл с клубом Кубок Италии.

Отметим, что свой следующий поединок Рома проведет уже 25 августа. В 21:45 подопечные Де Росси дома сыграют против Эмполи.