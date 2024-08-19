Після трансферу з Жирони форвард збірної України мав у активі два виходи в товариських матчах за "вовків". Він відіграв тайм проти грецького Олімпіакоса та 80 хвилин у грі проти "Евертона", пише 24 Канал.

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Непогана гра Довбика в нудному матчі

У поєдинку з Кальярі Артем Довбик вийшов у стартовому складі. Він провів на полі 90 хвилин та мав усі шанси стати героєм зустрічі й відсвяткувати свій дебют переможним голом.

У першому таймі обидві команди продемонстрували дуже кволу гру та майже взагалі не створювали моментів. За 45 хвилин "вовки" завдали лише два удари й жоден з них не був у площину воріт.

Друга половина зустрічі вже була веселішою. Два найбільші шанси забити Рома мала наприкінці зустрічі й в обох безпосередню участь узяв Артем Довбик.

На 80-й хвилині Пауло Дібала виконав навіс, а український нападник пробивав головою з лінії воротарського майданчика. На жаль, м'яч влучив у поперечину.

Як Довбик влучив у поперечину в матчі з Кальярі: дивіться відео

Вже через три хвилини римляни все ж таки змогли забити. Довбик пробив по воротах, з ударом впорався воротар, а на добиванні успішно зіграв Пеллегріні. Однак рефері скасував гол через офсайд.

На 90-й хвилині Артем залишив поле, а на його місце вийшов Теммі Абрагам. Тож у дебютному матчі українець не зміг відзначитись результативною дією, а поєдинок завершився "сухою" нічиєю 0:0.

Дивіться відеоогляд матчу Кальярі – Рома

Довідка. За матч Довбик завдав три удари по воротах, виграв дві з п'яти верхових дуелей та віддав 13 з 16 точних передач.

Зазначимо, що наступний поєдинок Рома проведе 25 серпня. Команда Де Россі вдома прийматиме Емполі, стартовий свисток пролунає о 21:45.