Чи збереже Зоря третє місце в турнірній таблиці: прогноз

Чемпіонат України з футболу наближається до закінчення. Але за три тури до кінця сезону є ще чимало невизначеностей. Серед них і те, хто посяде третє місце, яке дасть право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Загалом на третє місце в турнірній таблиці претендують одразу чотири команди – Зоря, Колос, Ворскла та Десна. За певних умов на третє місце може опуститися і Шахтар, який поки другий. Але "гірники" випереджають Зорю на чотири очки, і навряд чи за три матчі втратять таку перевагу.

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Зоря

41 очко

Наступні матчі в УПЛ:

Зоря – Минай

Дніпро-1 – Зоря

Зоря – Олександрія

Зоря – Минай Дніпро-1 – Зоря Зоря – Олександрія Шанс на третє місце від Favbet – 1,01

Саме луганська Зоря є головним претендентом на третє місце за підсумками сезону. Хоча команда і надалі залишається серед претендентів на срібні нагороди. І значно більшими шанси в команди б були, якби вдалося обіграти Олімпік у перенесеному матчі. Але у скандальному матчі (скасований гол, вилучення воротаря, зламана нога суперника) Зоря поступилася. Тож тепер перед гравцями стоїть завдання зберегти третє місце.

Ще в минулому сезоні третє місце в УПЛ (або перемога в Кубку України) давала пряму путівку в груповий етап Ліги Європи. Після запровадження Ліги конференцій Україна втратила таку перевагу. Тож тепер переможцю Кубка чи володарю бронзових нагород чемпіонату треба пробиватися через матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Зоря має перевагу у чотири очки над конкурентами – Колосом та Ворсклою. Але календар у команди доволі складний. Після Минаю, який буде боротися до останнього за збереження місця в УПЛ, на "мужиків" очікують Дніпро-1 та Олександрія. Попри те, що обом командам в цьому сезоні вже нічого не треба, матчі обіцяють бути бойовими. Тож гарантій, що в цих матчах луганчани не втратять очки, тим самим підпустивши ближче конкурентів, немає.

Та перевагою Зорі може стати те, що їх конкуренти будуть грати між собою. Та і їх календар нічим не легший.

Окрім того, Зоря має "запасний план". 13 травня вона зіграє у фіналі Кубка України. Перемога в цьому матчі принесе команді не лише трофей, але й забезпечить місце у кваліфікації Ліги Європи, якщо таки не вдасться туди пробитися через чемпіонат. Тоді бронзовий призер першості відправиться у Лігу конференцій.

Колос

37 очок

Наступні матчі

Десна – Колос

Олександрія – Колос

Колос – Динамо

Десна – Колос Олександрія – Колос Колос – Динамо Шанс на третє місце від Favbet – 30

На четвертому місці в турнірній таблиці поки розмістився Колос. Але в ковалівської команди чи не найважчий календар у кінцівці сезону. Спочатку – виїзд до прямого конкурента в Чернігів, після цього поїздка в Олександрію, і на кінець – матч проти Динамо. І навряд чи Колос пройде цей марафон без втрат. Тож саме ця команда маж найменше шансів посісти третє місце.

Ворскла

37 очок

Наступні матчі

Ворскла – Динамо

Ворскла – Десна

Минай – Ворскла

Ворскла – Динамо Ворскла – Десна Минай – Ворскла Шанс на третє місце від Favbet – 20

У Ворскли схожа ситуація, як і в Колоса – складний календар на кінцівку чемпіонату. Єдина перевага – два домашні матчі поспіль. І лише після цього поїздка в Ужгород до Минаю.

Але чи цього вистачить, щоб наздогнати Зорю – навряд.

Десна

36 очок

Наступні матчі

Десна – Колос

Ворскла – Десна

Маріуполь – Десна

Десна – Колос Ворскла – Десна Маріуполь – Десна Шанс на третє місце від Favbet – 15

Ще нещодавно чернігівська Десна була головним конкурентом Зорі в боротьбі за третє місце. І мало хто сумнівався, що команда Олександра Рябоконя посяде єврокубкові місця. Але поразки в останніх матчах відкинули "сіверян" за межі топ-5.

Хоча Десна і надалі зберігає шанси наступного сезону виступити в єврокубках. Можливо це і не буде Ліга Європи, але шанси на Лігу конференцій залишаються. Тим більше, що боротьбу за це доведеться вести проти конкурентів віч-на-віч на полі, не сподіваючись ні на кого, лиш на себе.

1 травня відбудеться частина матчів 24-го туру УПЛ. Цілком можливо, що вже після цих матчів і визначиться доля третього місця.