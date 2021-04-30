Всего на третье место в турнирной таблице претендуют сразу четыре команды – Заря, Колос, Ворскла и Десна. При определенных условиях на третье место может опуститься и Шахтер, который пока второй. Но "горняки" опережают Зарю на четыре очка, и вряд ли за три матча потеряют такое преимущество.

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Заря

41 очко

Следующие матчи в УПЛ:

Заря – Минай

Днепр-1 – Заря

Заря – Александрия

Заря – Минай Днепр-1 – Заря Заря – Александрия Шанс на третье место от Favbet – 1,01

Именно луганская Заря является главным претендентом на третье место по итогам сезона. Хотя команда и в дальнейшем остается среди претендентов на серебряные награды. И значительно большими шансы у команды бы были, если бы удалось обыграть Олимпик в перенесенном матче. Но в скандальном матче (отмененный гол, удаление вратаря, сломанная нога соперника) Заря уступила. Поэтому теперь перед игроками стоит задача сохранить третье место.

Еще в прошлом сезоне третье место в УПЛ (или победа в Кубке Украины) давала прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. После введения Лиги конференций Украина потеряла такое преимущество. Так что теперь победителю Кубка или обладателю бронзовых наград чемпионата надо пробиваться через матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.

У Зари преимущество в четыре очка над конкурентами – Колосом и Ворсклой. Но календарь у команды довольно сложный. После Миная, который будет бороться до последнего за сохранение места в УПЛ, "мужиков" ожидают Днепр-1 и Александрия. Несмотря на то, что обеим командам в этом сезоне уже ничего не надо, матчи обещают быть боевыми. Поэтому гарантий, что в этих матчах луганчане не потеряют очки, тем самым подпустив ближе конкурентов, нет.

Но преимуществом Зари может стать то, что их конкуренты будут играть между собой. И календарь ничем не легче.

Кроме того, у Зари есть "запасной план". 13 мая она сыграет в финале Кубка Украины. Победа в этом матче принесет команде не только трофей, но и обеспечит место в квалификации Лиги Европы, если же не удастся туда пробиться через чемпионат. Тогда бронзовый призер первенства отправится в Лигу конференций.

Колос

37 очков

Следующие матчи

Десна – Колос

Александрия – Колос

Колос – Динамо

Десна – Колос Александрия – Колос Колос – Динамо Шанс на третье место от Favbet – 30

На четвертом месте в турнирной таблице пока разместился Колос. Но у ковалевской команды едва ли не самый тяжелый календарь в концовке сезона. Сначала – выезд к прямому конкуренту в Чернигов, после этого поездка в Александрию, и на конец – матч против Динамо. И вряд ли Колос пройдет этот марафон без потерь. Поэтому именно эта команда имеет меньше шансов занять третье место.

Ворскла

37 очков

Следующие матчи

Ворскла – Динамо

Ворскла – Десна

Минай – Ворскла

Ворскла – Динамо Ворскла – Десна Минай – Ворскла Шанс на третье место от Favbet – 20

У Ворсклы похожая ситуация, как и у Колоса – сложный календарь на концовку чемпионата. Единственное преимущество – два домашних матча подряд. И только после этого поездка в Ужгород к Минаю.

Но хватит ли этого, чтобы догнать Зарю – вряд ли.

Десна

36 очков

Следующие матчи

Десна – Колос

Ворскла – Десна

Мариуполь – Десна

Десна – Колос Ворскла – Десна Мариуполь – Десна Шанс на третье место от Favbet – 15

Еще недавно черниговская Десна была главным конкурентом Зари в борьбе за третье место. И мало кто сомневался, что команда Александра Рябоконя займет еврокубковые места. Но поражения в последних матчах отбросили "северян" за пределы топ-5.

Хотя Десна и в дальнейшем сохраняет шансы следующего сезона выступить в еврокубках. Возможно это и не будет Лига Европы, но шансы на Лигу конференций остаются. Тем более, что борьбу за это придется вести против конкурентов лицом к лицу на поле, не надеясь ни на кого, только на себя.

1 мая состоится часть матчей 24-го тура УПЛ. Вполне возможно, что уже после этих матчей и определится судьба третьего места.