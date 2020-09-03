В четвер, 3 вересня, збірна України грає матч Ліги націй проти Швейцарії. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Для обох збірних це перший матч у 2020 році. І випало провести його у Львові. Та за порожніх трибун. Тож збірна не зможе очікувати на шалену підтримку вболівальників на "Арені Львів" вперше в історії. Однак позитивна історія виступів може дати свій результат.

До теми: "Паненка" Мілевського і героїчний Шовковський: як Україна била Швейцарію на ЧС-2006 – відео

Збірні України та Швейцарії двічі грали між собою. І двічі в основний час матч закінчувався внічию. Вперше це було у 2006 році на Чемпіонаті світу в Німеччині. Жереб звів команди в 1/8 фіналу. Команди зіграли внічию 0:0, і переможця пари довелося визначати у серії пенальті. Шевченко перший удар не реалізував. Але Мілевський, Ребров та Гусєв були влучними. Зі швейцарців Шовковського так ніхто не пробив.

У 2010 році команди вже голи забивали. Але сильнішого знову не виявилися. Тоді матч закінчився з рахунком 2:2, а за українців забивали Ярмоленко та Коноплянка.