Зірковий захисник поза грою: заявка Шотландії на гру проти України у Лізі націй

Збірні України та Шотландії зійдуться 21 вересня. Суперник "синьо-жовтих" оприлюднив список гравців, які можуть зіграти у Лізі націй.

Майже у бойовому складі

Тренерський штаб на чолі з Стівом Кларком включив у заявку на гру проти України 25 футболістів. Не обійшлось без кадрових втрат.

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У захисті Шотландія не дорахується зіркового лівого захисника Ліверпуля та капітана збірної Ендрю Робертсона, який отримав травму. Пошкодження не дозволить йому зіграти й у матчі-відповіді проти України (29 вересня) у Лізі націй.

У поточному сезоні Робертсон відіграв 8 матчів, у яких відзначився 3 гольовими передачами за Ліверпуль.

Заявка Шотландії на матч проти України

Воротарі: Крейг Гордон (Харт оф Мідлотіан), Джон Маклафлін (Рейнджерс), Ліам Келлі (Мазервелл);

Крейг Гордон (Харт оф Мідлотіан), Джон Маклафлін (Рейнджерс), Ліам Келлі (Мазервелл); Захисники: Аарон Гіки (Брентфорд), Ентоні Ралстон (Селтік), Грант Хенлі (Норвіч Сіті), Грег Тейлор (Селтік), Джек Хендрі (Кремонезе), Кіран Тірні (Арсенал), Натан Паттерсон (Евертон), Раян Портеус (Хіберніан), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест);

Аарон Гіки (Брентфорд), Ентоні Ралстон (Селтік), Грант Хенлі (Норвіч Сіті), Грег Тейлор (Селтік), Джек Хендрі (Кремонезе), Кіран Тірні (Арсенал), Натан Паттерсон (Евертон), Раян Портеус (Хіберніан), Скотт Маккенна (Ноттінгем Форест); Півзахисники: Биллі Гілмор (Брайтон), Каллум Макгрегор (Селтік), Девід Тернбулл (Селтік), Джон Макгінн (Астон Вілла), Кенні Маклін (Норвіч Сіті), Раян Джек (Рейнджерс), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед, Стюарт Армстронг (Саутгемптон);

Биллі Гілмор (Брайтон), Каллум Макгрегор (Селтік), Девід Тернбулл (Селтік), Джон Макгінн (Астон Вілла), Кенні Маклін (Норвіч Сіті), Раян Джек (Рейнджерс), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед, Стюарт Армстронг (Саутгемптон); Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Джейкоб Браун (Сток Сіті), Ліндон Дайкс (КПР), Раян Крісті (Борнмут), Раян Фрейзер (Ньюкасл).

Перший матч між Шотландією та Україною відбудеться 21 вересня. Це буде виїзна гра для підопічних Олександра Петракова. Поміж цими поєдинками українці зіграють на виїзді проти Вірменії (24 вересня).

Нагадаємо, що українська збірна теж підходить до вересневих матчів Ліги націй із великими втратами. Через травми "синьо-жовтим" не допоможуть голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Микола Шапаренко. Обидва отримали пошкодження у груповому раунді Ліги Європи Фенербахче – Динамо.