Почти в боевом составе

Тренерский штаб во главе со Стивом Кларком включил в заявку на игру против Украины 25 футболистов. Не обошлось без кадровых потерь.

Стоит прочесть Дебютант сборной не поможет Украине в игре Лиги наций: кто не сыграет против Шотландии

В защите Шотландия не досчитается получившего травму звездного левого защитника Ливерпуля и капитана сборной Эндрю Робертсона. Повреждение не позволит ему сыграть и в ответном матче против Украины (29 сентября) в Лиге наций.

В текущем сезоне Робертсон отыграл 8 матчей, в которых отличился 3 голевыми передачами за Ливерпуль.

Заявка Шотландии на матч против Украины

Вратари: Крейг Гордон (Харт оф Мидлотиан), Джон Маклафлин (Рейнджерс), Лиам Келли (Мазервелл);

Крейг Гордон (Харт оф Мидлотиан), Джон Маклафлин (Рейнджерс), Лиам Келли (Мазервелл); Защитники: Аарон Гики (Брентфорд), Энтони Ралстон (Селтик), Грант Хенли (Норвич Сити), Грег Тейлор (Селтик), Джек Хендри (Кремонезе), Киран Тирни (Арсенал), Натан Паттерсон (Эвертон), Райан Портернин (Эвертон), Райан Портерсон (Эвертон). , Скотт Маккенна (Ноттингем Форест);

Аарон Гики (Брентфорд), Энтони Ралстон (Селтик), Грант Хенли (Норвич Сити), Грег Тейлор (Селтик), Джек Хендри (Кремонезе), Киран Тирни (Арсенал), Натан Паттерсон (Эвертон), Райан Портернин (Эвертон), Райан Портерсон (Эвертон). , Скотт Маккенна (Ноттингем Форест); Полузащитники: Билли Гилмор (Брайтон), Каллум МакГрегор (Селтик), Дэвид Тернбулл (Селтик), Джон Макгинн (Астон Вилла), Кенни Маклин (Норвич Сити), Райан Джек (Рейнджерс), Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед, Стюкс) );

Билли Гилмор (Брайтон), Каллум МакГрегор (Селтик), Дэвид Тернбулл (Селтик), Джон Макгинн (Астон Вилла), Кенни Маклин (Норвич Сити), Райан Джек (Рейнджерс), Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед, Стюкс) ); Нападающие: Че Адамс (Саутгемптон), Джейкоб Браун (Сток Сити), Линдон Дайкс (КПР), Райан Кристи (Борнмут), Райан Фрейзер (Ньюкасл).

Важно! Первый матч между Шотландией и Украиной состоится 21 сентября. Это будет выездная игра для подопечных Александра Петракова. Между этими поединками украинцы сыграют на выезде против Армении (24 сентября).

Напомним, что украинская сборная тоже подходит к сентябрьским матчам Лиги наций с большими потерями. Из-за травм "сине-желтым" не помогут голкипер Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко. Оба получили повреждения в групповом раунде Лиги Европы Фенербахче – Динамо.