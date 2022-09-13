Воротарська проблема залишається
Дебютант "синьо-жовтих" не зможе вийти на футбольне поле через проблеми з візою. Представники збірної України банально не встигають оформити британську візу 29-річному голкіперу Колоса.
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Тому воротар не візьме участь у виїзній грі проти Шотландії.
Однак Євген Волинець залишиться у таборі національної команди. Адже попереду у збірної ще два поєдинки Ліги націй – проти Вірменії (24 вересня на виїзді) та Шотландії (29 вересня вдома).
Нагадаємо, що Волинець отримав дебютний виклик в українську збірну після травми голкіпера Динамо Георгія Бущана. Також у національну команду було довикликано воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна.
Як збірна України стартувала у Лізі націй
- Утрьох турах підопічні Петракова здобули 7 очок та лідирують у групі. Наступний суперник "синьо-жовтих" поступається нашій команді лише одним балом – 6 пунктів.
- Ірландія та Вірменія з 4 та 3 очками йдуть на третьому та четвертому місцях відповідно.
- У першому турі Україна мінімально обіграла Ірландію на виїзді (0:1).
- У наступному матчі "синьо-жовті" розгромили Вірменію – 3:0. А от третій матч у Лізі націй наша збірна закінчила мировою 1:1 з Ірландією.