Динамо оголосило заявку на матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче
Джерело:сайт Динамо
Київське Динамо оголосило список футболістів, які можуть зіграти у поєдинках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/2023. До заявки потрапило 28 гравців.
Головний наставник "біло-синіх" Мірча Луческу вніс у заявку 28 футболістів – 21 за списком "А" і 7 за списком "Б". Перша зустріч проти турецького Фенербахче відбудеться 20 липня.
До речі Динамо прилетіло у Лодзь, де зіграє з Фенербахче у Лізі чемпіонів
Заявка киян на матч ЛЧ:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет (список Б)
Захисники: Томаш Кендзьора, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (останні троє – список Б).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Денис Антюх, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Олександр Яцик (останні двоє – список Б).
Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Владислав Ванат (список Б).Зверніть увагу! Перший поєдинок Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 27 липня.
Підготовка киян
- У рамках підготовки до старту у єврокубках Динамо провело вісім товариських поєдинків, де кияни відсвяткували 3 перемоги, розписали одну мирову та зазнали трьох поразок.
- Київське Динамо вже прибуло у польське місто Лодзь, яке буде тимчасовим прихистком "біло-синіх" на домашні матчі Ліги чемпіонів.