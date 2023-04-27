Польща формує коаліцію проти допуску росіян до змагань: заява міністра спорту Бортнічука

Союзники України не збираються виконувати рекомендації МОК щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Близько 36 країн категорично не згодні з поверненням спортсменів країн-терористів.

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук на початку року анонсував створення коаліції проти допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Наступним кроком союзників України стане ухвалення спільної декларації з приводу бану спортсменів з країн-агресорів.

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Польща не погодиться на повернення росіян та білорусів

Про це розповів Каміль Бортнічук під час спілкування з польськими журналістами.

"Чи буде Польща бойкотувати змагання? З цього приводу нічого не змінилося. Ми знаходимося в процесі формування наступної позиції коаліції з 36 країн.

15 травня у нас Рада ЄС зі спорту, де ми також плануємо ухвалити чітку декларацію проти повернення росіян і білорусів на міжнародну арену", – розповів Бортнічук.

Також Бортнічук підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі не будуть учасниками Європейських ігор, які стартують у Польщі 21 червня.

Ми маємо повну підтримку Європейського олімпійського комітету, який є нашим головним партнером в організації цього заходу. Абсолютно жоден учасник з Росії та Білорусі не виступить на Європейських іграх,

– запевнив Бортнічук.

Є лише одна умова, за якою атлети з Росії та Білорусі можуть приїхати на змагання – вони повинні публічно засудити агресію проти України та скоєних там злочинів.

Раніше Каміль Бортнічук запропонував МОК новий спосіб допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024. Для цього потрібно сформувати команду біженців з РФ та Білорусі, які виступатимуть під нейтральним прапором.