У березні Міжнародний олімпійський комітет затвердив скандальне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація вирішила дозволити федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Тим не менше, це викликало обурення в українській та міжнародній спільноті.

Польща чинитиме тиск на Францію

Більше 30-ти міністрів спорту різних країн виступили із заявою щодо неможливості такого допуску. Президент НОК Польщі Радослав Песевич заявив, що підійме це питання у розмові з головами НОК Франції та США.

Нам потрібно подумати, як росіян і білорусів виключити з Олімпійських ігор, а потім приймати рішення з усією спортивною спільнотою, що робити. У мене будуть зустрічі з головами комітетів Франції та США. Говоритиму насамперед про те, щоб Франція, як господарка Олімпійських ігор, не допустила до участі спортсменів із Росії та Білорусі,

– заявив Песевич.

Також польський голова НОК висловився про те, чи буде Польща бойкотувати Олімпійські Ігри в разі допуску РФ та Білорусі. Радослав не дав чіткої відповіді, але натякнув, що не є прихильником цієї ідеї.

Треба запитати у спортсменів, які збираються брати участь в Олімпіаді, які присвячують своє життя спочатку кваліфікації, потім змаганням на цих Іграх, боротьбі за медалі. Я не можу уявити, щоб наші спортсмени не могли боротися за медалі і втілювати свої мрії, дарувати нам радість, тому приймати такі рішення потрібно з розумом,

– підсумував президент НОК.

Росіян поки не допустили до Олімпіади

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

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При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій, питання ОІ буде обговорюватись пізніше.