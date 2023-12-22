Чи братиме клуб Зінченка участь у Суперлізі: Арсенал дав чітку відповідь

У четвер, 21 грудня, суд Європейського союзу визнав порушенням конкуренції будь-які заборони щодо створення Суперліги. Це означає, що відтепер перед організаторами цього турніру відкривається нове вікно можливостей, на яке не може впливати ФІФА та УЄФА.

Після цього Суперліга вже встигла оголосити формат нового турніру, який, за інформацією інсайдерів, може стартувати у 2025 році. Проте головним залишається питання, чи захочуть самі клуби брати в новому змаганні участь, адже у 2021 році, коли вперше було оголошено про створення Суперліги, фанати та переважна більшість футбольних людей різко негативно сприйняли цю ідею.

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Арсенал відмовився від участі в Суперлізі

Наразі в організації офіційно залишилося лише 2 клуби – Барселона та Реал, хоча на початку було 12. Серед підписантів створення нового турніру був і лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко.

Після оголошення рішення суду "каноніри" випустили офіційну заяву, в якій розповіли, чи збираються вони брати участь у Суперлізі.

Футбольний клуб Арсенал бере до відома рішення Європейського суду, винесене в четвер, 21 грудня 2023 року, і наша позиція щодо Європейської суперліги не змінилася. Ми продовжимо виступати в змаганнях УЄФА та співпрацювати з європейськими клубами та Європейською клубною асоціацією,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше міністерство спорту Великої Британії також відреагувало на останні події, воно заявило, що зробить усе можливе на законодавчому рівні, щоб англійські клуби не приєднувалися до Суперліги.

. Свій наступний матч Арсенал зіграє 23 грудня проти Ліверпуля на "Енфілді". Стартовий свисток пролунає о 19:30. Наразі команди посідають перші 2 сходинки в турнірній таблиці АПЛ – "каноніри" випереджають господарів поля майбутнього поєдинку на 1 очко.