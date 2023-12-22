Після цього Суперліга вже встигла оголосити формат нового турніру, який, за інформацією інсайдерів, може стартувати у 2025 році. Проте головним залишається питання, чи захочуть самі клуби брати в новому змаганні участь, адже у 2021 році, коли вперше було оголошено про створення Суперліги, фанати та переважна більшість футбольних людей різко негативно сприйняли цю ідею.
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Арсенал відмовився від участі в Суперлізі
Наразі в організації офіційно залишилося лише 2 клуби – Барселона та Реал, хоча на початку було 12. Серед підписантів створення нового турніру був і лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко.
Після оголошення рішення суду "каноніри" випустили офіційну заяву, в якій розповіли, чи збираються вони брати участь у Суперлізі.
Футбольний клуб Арсенал бере до відома рішення Європейського суду, винесене в четвер, 21 грудня 2023 року, і наша позиція щодо Європейської суперліги не змінилася. Ми продовжимо виступати в змаганнях УЄФА та співпрацювати з європейськими клубами та Європейською клубною асоціацією,
– йдеться в заяві.
Нагадаємо, що раніше міністерство спорту Великої Британії також відреагувало на останні події, воно заявило, що зробить усе можливе на законодавчому рівні, щоб англійські клуби не приєднувалися до Суперліги.