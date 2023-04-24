Збірна України не зніматиметься з відбору Євро-2024: заява президента УАФ Павелка

Українська асоціація футболу отримала пояснення від Міністерства молоді та спорту щодо заборони участі у змаганнях з росіянами та білорусами. Попри присутність збірної Білорусі у відборі ЧЄ-2024 "синьо-жовті" продовжать виступ у турнірі.

Міністерство молоді та спорту України у квітні видало наказ, згідно з яким українцям забороняється змагатися зі спортсменами країн-агресорів. Виходячи з логіки документа, збірна України повинна була знятися з кваліфікації ЧЄ-2024, оскільки там бере участь команда Білорусі. За роз'ясненням УАФ звернулася до відомства Вадима Гутцайта.

Читайте також Спорт чи відмивання грошей: як паралімпійські чемпіони стали жертвами корупції

Україна гратиме у відборі Євро-2024

Відповідь Мінмолодьспорту опублікував президент УАФ Андрій Павелко. Відтепер будь-яка невизначеність знята, адже збірна України продовжить виступи у відборі континентальної першості.

"Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерство молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації! Далі наводжу текст отриманого від Міністерства листа:

"Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди.

В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях має бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту", – написав Павелко.

Крім того, Павелко підтвердив інформацію щодо проведення зборів у Німеччині напередодні поєдинків з Північною Македонією та Мальтою.

"Від себе додам, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії", – зазначив президент УАФ.

Нагадаємо, що в червні збірна України проведе чергові матчі кваліфікації до Євро-2024. У відбірковому турнірі бере участь збірна Білорусі, яка виступає в іншій групі. І хоча ймовірність зустрічі "синьо-жовтих" з союзниками Росії рівна нулю, формально турнір підпадав під заборону уряду.