36 країн звернулися до президента МОК з вимогою усунення РФ від представництва у федераціях

Військова агресія Росії проти України триває майже 10 місяців. Весь цивілізований світ вимагає усунути РФ та її союзника Білорусь від керівництва у міжнародних спортивних федераціях.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив про звернення до президента МОК Томаса Баха.

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Міністри спорту 36 держав вимагають від Міжнародного олімпійського комітету усунення представників Росії та Білорусі з ключових позицій у спортивних федераціях.

Лист до президента МОК Томаса Баха підтримали 36 держав

"Цивілізований світ розділяє позицію України щодо блокування російських і білоруських спортсменів від олімпійського руху на міжнародному рівні.

Міністри спорту 25 держав-членів ЄС, а також колеги з Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великої Британії та США звернулися до президента МОК Томаса Баха щодо необхідності усунення представників РФ та РБ з ключових позицій у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах великих спортивних подій. Я також приєднався до цієї ініціативи та підписав відповідного листа.

Вкотре наголосив у зверненні на нашій незмінній позиції: спортсмени з РФ та РБ до завершення російської агресії проти України не мають права брати участь у спортивних змаганнях у будь-якому статусі, включно із нейтральним.

Країнам, які підтримують Україну, розділяють наші демократичні цінності та розуміють справжню ціну свободи, висловлюю повагу та вдячність.

Разом ми все зможемо! Разом переможемо!" – написав Гутцайт.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет продовжив низку заборон для представників країн, які розв'язали війну проти України. На нещодавньому саміті організація залишила санкції в силі.

Нагадаємо, що найближчі Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі. Там же відбудеться і літня Паралімпіада (з 28 серпня по 8 вересня 2024 року).