Французький очільник не хоче, що спорт вв'язували у політику. Еммануель Макрон хоче, щоб до спортсменів із України та країн-агресорів Росії та Білорусі було однакове ставлення від міжнародних спортивних федерацій. Його думку процитував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який теж намагається всидіти на двох кріслах одночасно.

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Кулеба: З лютого Росія вбила 184 українських спортсменів

Українська сторона не стала затягувати з реакцією на такі абсурдні заяви Макрона, який теж підтримує і тих, і тих. На слова француза відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На своїй сторінці у твітеру Кулеба різко відповів Макрону та Баху, пригадавши, скільки українських спортсменів загинули від 24 лютого.

Нагадаємо, що останній вже дозволив усім спортивним федераціям самим вирішувати, чи допускати спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

З лютого Росія вбила 184 українських спортсменів. І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що "не треба політизувати спорт", а до спортсменів з України, Росії й Білорусі потрібно ставитись однаково. Використовувати спорт для виправдовування воєнних злочинів – це огидно,

– написав у твітері Кулеба.

Наступні Олімпійські (26-го липня по 11-те серпня) та Паралімпійські ігри-2024 (28-го серпня по 8-ме вересня) відбудуться якраз у Франції, а точніше у Парижі.

До найбільших змагань у житті кожного спортсмена залишилось менше двох років. Цікаво, яке рішення прийме МОК. Сподіваємось, що Олімпіада та Паралімпіада мине без спортсменів із країн-терористів.