Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил об обращении к президенту МОК Томасу Баху.

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Министры спорта 36 государств требуют от Международного олимпийского комитета отстранения представителей России и Белоруси с ключевых позиций в спортивных федерациях.

Письмо президенту МОК Томасу Баху поддержали 36 государств

"Цивилизованный мир разделяет позицию Украины по блокированию российских и белорусских спортсменов от олимпийского движения на международном уровне.

Министры спорта 25 государств-членов ЕС, а также коллеги из Австралии, Канады, Исландии, Японии, Республики Корея, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США обратились к президенту МОК Томасу Баху о необходимости устранения представителей РФ и РБ с ключевых позиций международных спортивных федерациях и оргкомитетах крупных спортивных событий. Я также присоединился к этой инициативе и подписал соответствующее письмо.

В очередной раз подчеркнул в обращении на нашей неизменной позиции: спортсмены из РФ и РБ до завершения российской агрессии против Украины не имеют права участвовать в спортивных соревнованиях в каком-либо статусе, включая нейтральное.

Странам, которые поддерживают Украину, разделяют наши демократические ценности и понимают истинную цену свободы, выражаю уважение и благодарность.

Вместе мы все сможем! Вместе победим!» – написал Гутцайт.

Отметим, что Международный олимпийский комитет продлил ряд запретов для представителей стран, развязавших войну против Украины. На недавнем саммите организация оставила санкции в силе.

Напомним, что ближайшие Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 в Париже. Там же состоится и летняя Паралимпиада (с 28 августа по 8 сентября 2024 года).