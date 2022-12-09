З початку повномасштабної війни Росії проти України окупантів поступово викидають з різних видів спорту. На учасників накладають санкції, а команди та збірні не допускають до змагань.

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При цьому Міжнародний олімпійський комітет зайняв подвійну позицію і нерідко висловлює стурбованість щодо того, що ніби спортсмени не мають нести відповідальність за діяння путінського режиму. Втім на нещодавньому саміті організація залишила санкції в силі.

Санкції в силі

Ще у березні МОК рекомендував федераціям не допускати до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Тепер же в організації вивчили наслідки воєнного вторгнення і більшість членім комітету залишились при тій же думці.

Вони зазначають, що країни-терористки порушують олімпійський дух та хартію. Також продовжать діяти наступні санкції проти окупантів:

організація проведення спортивних турнірів в Росії та Білорусі

показ прапорів, гімнів, кольорів цих країн на спортивних заходах

відкликання олімпійських орденів у президента Росії Владіміра Путіна

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Допомога Україні та пошук альтернатив для росіян

Крім того, на саміті наголосили, що солідарні з Україною та українськими атлетами. МОК надаватиме допомогу представникам нашої країни для підготовки збірних до участі в Олімпійських Іграх 2024 та 2026 років.

При цьому МОК не виключає участь атлетів з Росії та Білорусі у своїх змаганнях. Виключити їх за національною ознакою організація не може, але і гарантувати їм безпеку мало хто готовий. Тому комітет продовжить дебати з федераціями з цього приводу.

Нагадаємо, що найближчі Олімпійські Ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі. Там же відбудеться і літня Паралімпіада (з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.