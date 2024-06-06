МОК допустив російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у "нейтральному" статусі за умови, що вони не підтримують війну проти України та не мають зв'язку з силовими структурами. Російські спортивні функціонери обурюються таким рішенням, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіяни знову погрожують Баху

Умар Кремльов заявив, що Томаса Баха потрібно викинути з МОК силою.

Його викинуть незабаром. Ті самі люди, які його й обирали. Главу МОК мають обирати країни – тоді це буде чесно і демократично. Сьогодні це гурт, який захопив олімпійську родину. Ізгої суспільства. Нам треба поставити крапку у цьому питанні та силою викинути його,

– сказав глава Міжнародної асоціації боксу.

Кремльов вважає російських спортсменів зрадниками

Також він зазначив, що усі 49 осіб, які отримали ліцензії, мають взяти та спалити ці ліцензії, щоб не принижуватись, а тих, хто поїде на турнір назвав зрадниками.

"Треба їм відправити і відмовитися від участі. Але якщо хтось поїде, то для мене це особисто зрадники. Вони зраджують не лише свою країну, а й свої цінності: заради чого вони йдуть туди. Вони повинні йти заради того, щоб уявити свій народ. За них вболівають! А коли прапора та гімну немає, то кого ти представляєш? Сам себе? Тоді сам себе забезпечуй та обери іншу країну", – заявив поплічник Владіміра Путіна.

Нагадаємо, що росіян допустили до участі в Олімпійських іграх-2024 лише в індивідуальних змаганнях. Сам турнір відбуватиметься з 26 липня до 9 серпня.