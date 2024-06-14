Керівництво полтавської Ворскли визначилося з тренерським штабом новоствореної резервної команди. Ворсклу-2 очолить відома в минулому футболістка Ія Андрущак.
Читайте також Бояться мобілізації гравців: клуб Першої ліги знімається з участі в змаганнях
Перша тренерка чоловічих команд в Україні
У листопаді минулого року Андрущак очолила юнацьку команду Ворскли U-19. Вона стала першою жінкою в Україні, яка тренувала чоловічу команду. За підсумком сезону підопічні колишньої гравчині збірної України фінішували на дев'ятому місці в чемпіонаті команд U-19.
У першості Другої ліги 2024/25 братиме участь команда Ворскла-2. Її склад сформують з гравців 2004 року народження та молодше. Саме з ними працювала Андрущак в U-19.
Легендарна футболістка збірної України
- Під час ігрової кар'єри Андрущак захищала кольори Легенди, Житлобуда-1 та Житлобуда-2/Ворскла.
- Вона двічі номінувалася на звання найкращої футболістки України (2011, 2013).
- Андрущак тричі ставала чемпіонкою України (2005, 2008, 2018).
- У складі збірної України легендарна футболістка зіграла 58 матчів, у яких забила два голи. Тричі вона виводила команду з капітанською пов'язкою.
- Після завершення кар'єри футболістки отримала тренерський диплом.