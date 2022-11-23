Як українці "кричали нацистські гасла": чергова брехня від Росії про наших футбольних фанатів
Джерело:SPRAVDI
У Катарі продовжує відбуватись Чемпіонат світу з футболу, на якому, зокрема, є українці на трибунах. Російська пропаганда почала розганяти фейк про затримання наших земляків на матчі через гітлерівські гасла.
Кремль робить усе, аби дискредитувати нашу державу в інформаційному полі та застосовує для цього всі можливі методи. Ворожі псевдожурналісти почали масового повідомляти про затримання українців у Катарі за "пропаганду нацизму".
Читайте також "Їх хочуть вбити": футболісти збірної Ірану отримують погрози через протести на ЧС-2022
Як Росія видає бажане за дійсне
Очевидно, що "інцидент" з публікацією фейку не можна вважати випадковістю. Російські медіа свідомо поширювали відео зі затриманням українських фанатів у Катарі, повністю змінивши його контекст.
Кремлівські журналісти стверджували, що ролик належить телеканалу Al Jazeera. На відео були видно українських фанів, які нібито прималювали до символу Чемпіонату світу з футболу вуса Гітлера та написали на банерах нацистське вітання "Sieg Heil".
Але насправді це брехня і такого не було. Насамперед важливо сказати, що такого ролика взагалі немає на офіційному сайті та у соцмережах катарського медіа Al Jazeera, до того ж його оформлення повністю відрізняється від типового стилю відеосюжетів телеканалу.
️У відео використане старе фото українських вболівальників, яке не має стосунку до Чемпіонату світу 2022, що проходить у Катарі,
– зазначають Stopfake.
Футбол не поза політикою: як Росія використовує дітей для пропаганди
Нещодавно українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала у своєму інстаграмі приголомшливі фотографії. На них видно, як у спортивному залі дітей виклали у формі літери "Z", що є символом "специальной воєнной опєрациї" – або ж війни Росії проти України. Телеведуча зазначила, що ворожа держава використовує навіть дітей-футболістів для того, аби просувати свою ідеологію.
Варте уваги – як експрезидент Росії знову осоромився та наговорив нісенітниць: дивіться відео