Іранська збірна отримала майстер-клас від англійських футболістів. Команда Гарета Саутгейта наколотила у ворота суперників 6 голів. Натомість іранці відповіли двома м'ячами. У підсумку – 6:2, перемога Англії.

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Кейруш: Дайте хлопцям грати у футбол

Перед стартовим свистком іранські футболісти не співали гімн своєї країни на знак протесту проти того свавілля, яке чинить влада скандальної держави. Нагадаємо, що Іран є союзником Росії у війні проти України та постачає смертельну зброю країні-окупанта.

Головний тренер Ірану Карлуш Кейруш розповів, з якою горою критики зіткнулась команда після провального поєдинку Мундіалю-2022.

До слова. В Ірані тривають антиурядові протести, які почалися через убивство Махси Аміні. На одному із них був присутній легендарний бомбардир збірної Ірану Алі Даеї, якого у жовтні заарештували. Начебто футболіста засудили до смертної кари. Цю тему підійняли колишні клуби гравця – Армінія та Герта.

Наставник звернувся до уболівальників команди. Він попросив дати спокій його футболістам та не погрожувати вбивством.

"Вчителі та моралісти, будь ласка, дайте хлопцям грати в футбол. Хлопці просто хочуть грати. Сподіваюсь, що гравці збірних Англії, Вельсу та США хвалять їх за те, що вони мають сміливість грати в футбол. Вони тут, бо хочуть принести людям гордість та щастя", – звернувся Кейруш.

Ви не знаєте, через що їм доводиться проходити за лаштунками тільки через те, що вони хочуть грати в футбол. Що б вони не сказали, їх хочуть вбити. Звичайно, кожен з нас має свою думку і висловить її, коли настане правильний час,

– зізнався головний тренер.

"Але я люблю гру і не хочу, щоб гравці робили щось, що не стосується гри. Футбол – це про розваги, радість та гордість. Всі знають, що нинішня ситуація не найкраща для наших гравців. Вони теж люди.

У них є лише одна мрія – грати за країну, грати за людей, і я дуже пишаюся тим, як вони вистояли та продовжують боротися. Я дуже пишаюся тим, що вони зробили, але, звичайно, у 2014 та 2018 роках у нас було повна підтримка вболівальників. Ви бачили, що сталося сьогодні. Вболівальники, які не готові підтримати команду, повинні залишатися вдома", – додав Кейруш.

Нагадаємо! У групі разом із Іраном та Англією виступають ще США та Уельс, які розписали між собою мирову 1:1.