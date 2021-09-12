Заткнув критиків: Джошуа раптово став на захист Усика

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа проведе захист титулів проти українця Олександра Усика. Через помітну різницю у габаритах боксерів Джошуа прогнозують перемогу. Проте британець має іншу думку.

Джошуа: Мені кине виклик відмінний боксер

31-річний олімпійський чемпіон Лондона не погоджується, що ключовим у боксі є антропометричні дані. За словами Джошуа, він би не готувався ретельно до поєдинку, якби ключовими були фізичні дані.

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Багато хто говорить про габарити – великий гарний хлопець завжди перемагає хорошого маленького хлопця. Але якщо на рингу має значення тільки це, тоді чому я прокидаюся рано вранці і так старанно тренуюся? Для чого я сиджу в крижаній ванні?,

– сказав Джошуа.

Також Ентоні компліментарно висловився на адресу 34-річного Усика.

"Я знаю, що мені кине виклик відмінний боксер, який змушує мене працювати з пристрастю, щоб удосконалюватися і ставати кращим", – резюмував Ентоні.

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