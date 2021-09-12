Заткнув критиків: Джошуа раптово став на захист Усика
Джерело:Daily Mail
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа проведе захист титулів проти українця Олександра Усика. Через помітну різницю у габаритах боксерів Джошуа прогнозують перемогу. Проте британець має іншу думку.
Джошуа: Мені кине виклик відмінний боксер
31-річний олімпійський чемпіон Лондона не погоджується, що ключовим у боксі є антропометричні дані. За словами Джошуа, він би не готувався ретельно до поєдинку, якби ключовими були фізичні дані.
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Багато хто говорить про габарити – великий гарний хлопець завжди перемагає хорошого маленького хлопця. Але якщо на рингу має значення тільки це, тоді чому я прокидаюся рано вранці і так старанно тренуюся? Для чого я сиджу в крижаній ванні?,
– сказав Джошуа.
Також Ентоні компліментарно висловився на адресу 34-річного Усика.
"Я знаю, що мені кине виклик відмінний боксер, який змушує мене працювати з пристрастю, щоб удосконалюватися і ставати кращим", – резюмував Ентоні.
Усик – Джошуа: деталі бою
- Олександр Усик з 2019 року офіційно претендує на титул WBO. Українець провів два успішні бої у важкій вазі проти Чазза Візерспуна та Дерека Чісори.
- Натомість Джошуа сенсаційно програв Енді Руїсу-молодшому на початку літа 2019 року і втратив титули. Ентоні зумів перемогти Руїса у реванші й повернув пояси.
- Наприкінці 2020 року британець нокаутував Кубрата Пулєва й готувався влітку 2021 року зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.
- Та зустріч британців зірвалася й Джошуа 25 вересня в Лондоні битиметься з Усиком на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. На кону будуть всі пояси Джошуа.