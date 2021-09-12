Джошуа: Мне бросит вызов отличный боксер

31-летний олимпийский чемпион Лондона не согласен, что ключевыми в боксе являются антропометрические данные. По словам Джошуа, он бы не готовился тщательно к поединку, если бы ключевыми были физические данные.

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Многие говорят о габаритах – большой красивый парень всегда побеждает хорошего маленького мальчика. Но если на ринге имеет значение только это, тогда почему я просыпаюсь рано утром и так старательно тренируюсь? Для чего я сижу в ледяной ванне?,

– сказал Джошуа.

Также Энтони комплиментарно высказался в адрес 34-летнего Усика.

"Я знаю, что мне бросит вызов отличный боксер, который заставляет меня работать с пристрастием, чтобы совершенствоваться и становиться лучшим", – резюмировал Энтони.

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