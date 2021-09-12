Джошуа: Мне бросит вызов отличный боксер
31-летний олимпийский чемпион Лондона не согласен, что ключевыми в боксе являются антропометрические данные. По словам Джошуа, он бы не готовился тщательно к поединку, если бы ключевыми были физические данные.
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Многие говорят о габаритах – большой красивый парень всегда побеждает хорошего маленького мальчика. Но если на ринге имеет значение только это, тогда почему я просыпаюсь рано утром и так старательно тренируюсь? Для чего я сижу в ледяной ванне?,
– сказал Джошуа.
Также Энтони комплиментарно высказался в адрес 34-летнего Усика.
"Я знаю, что мне бросит вызов отличный боксер, который заставляет меня работать с пристрастием, чтобы совершенствоваться и становиться лучшим", – резюмировал Энтони.
Усик – Джошуа: детали боя
- Александр Усик с 2019 года официально претендует на титул WBO. Украинец провел два успешных боя в тяжелом весе против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры.
- Вместе с тем Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису-младшему в начале лета 2019 года и потерял титулы. Энтони сумел победить Руиса в реванше и вернул пояса.
- В конце 2020 года британец нокаутировал Пулева и готовился летом 2021 года встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
- Но встреча британцев сорвалась и Джошуа 25 сентября в Лондоне сразится с Усиком на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. На кону будут все пояса Джошуа.