Заспівав антифашистську пісню: розлючені фанати критикують новачка Лаціо – відео
Джерело:La Gazzetta dello Sport
Не встиг албанський захисник Ельсейд Хюсай прийти у Лаціо, як отримав цілу гору критики. Футболіст на посвяті виконав пісню "Bella Ciao".
Скандал навколо новачка
Ельсейд Хюсай на правах вільного агента перейшов із Наполі у Лаціо. Футболіст ще не встиг дебютувати за новий клуб, як вже відзначився скандалом.
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Гравець пройшов традиційну посвяту – виконав пісню. Захисник обрав італійський трек "Bella Ciao", який виконували учасники руху Опору під час Другої світової війни.
Відео посвяти Хюсая
Відео з посвяти новачка потрапило у соцмережі та викликало нищівну критику від фанатів "орлів". Уболівальники писали образи Ельсейду. Одна серед них була і частина фанатів, які підтримали новобранця Лаціо. Вони попросили не пов'язувати клуб із фашизмом.
- Останнім клубом захисника був Наполі. У сезоні-2020/2021 за "неаполітанців" провів 29 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 3 асистами та такою ж кількістю жовтих карток.
- Раніше виступав за італійське Емполі та викликається у національну збірну Албанії.