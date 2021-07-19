Скандал вокруг новичка
Эльсеид Хюсай на правах свободного агента перешел из Наполи в Лацио. Футболист не успел дебютировать за новый клуб, как уже отметился скандалом.
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Игрок прошел традиционное посвящение – исполнил песню. Защитник выбрал итальянский трек "Bella Ciao", который выполняли участники движения Сопротивления во время Второй мировой войны.
Видео посвящения Хюсая
Видео с посвящения новичка попало в соцсети и вызвало сокрушительную критику от фанатов "орлов". Болельщики писали оскорбления Эльсеиду. Однако из них была и часть фанатов, которые поддержали новобранца Лацио. Они попросили не связывать клуб с фашизмом.
- Последним клубом защитника был Наполи. В сезоне 2020/2021 за "неаполитанцев" провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 ассистами и таким же количеством желтых карточек.
- Ранее выступал за итальянское Эмполи и вызывается в национальную сборную Албании.