Зарплату Шевченка у збірній Польщі покриє компанія, пов'язана з урядом, – ЗМІ

Українець Андрій Шевченко близький, щоб очолити збірну Польщі з футболу. У ЗМІ з'явилися нові деталі контракту Шевченка з Польським футбольним союзом.

Деталі контракту Шевченка та збірної Польщі

Шевченко буцімто головний претендент на тренерське крісло збірної Польщі й вже погодився очолити команду. У ЗМІ повідомили, що зарплата українця складе 2,5 мільйона євро.

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Донедавна повідомлялося, що перешкодою приходу Шевченка в польську команду є фінансові апетити українця. Однак у Польщі знайшли, як розв'язати питання зарплати фахівця.

Витрати на зарплату Шевченка покриє компанія, яка належить польському уряду. Наразі немає інформації, про яку компанію йдеться.

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