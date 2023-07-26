Кілька днів тому Євген Коноплянка визначився із новим клубом. 33-річний вінгер на правах вільного агента став гравцем румунського клубу ЧФР Клуж.

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Українець отримав контракт на один рік. Румунський журналіст Емануель Рошу розповів про фінансовий аспект угоди та зарплату українця у ЧФР Клуж.

Він отримає хороші підйомні 100 тисяч євро. Сама зарплата буде одна з найвищих у команді. Мова про 15 тисяч євро на місяць. Загалом в Клужі гравці отримують від кількох тисяч євро на місяць до 20-30 тисяч. У Євгена одразу зарплата буде майже як у лідерів команди. ЧФР Клуж зараз має борги. Керівники намагаються стабілізувати становище та заощадити. Але загалом це один із двох найбагатших клубів у Румунії разом зі Стяуа,

– заявив журналіст.

Відзначимо, що минулого сезону ЧФР Клуж посів третє місце у чемпіонаті Румунії. Це дозволило команді кваліфікуватись у Лігу конференцій, де у другому колі румуни гратимуть проти турецького Адана Демірспор.

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Нагадаємо, що Коноплянка за свою кар'єру пограв за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар та Краковію. До польського клубу Євген приєднався у 2022 році та забив 4 голи у 38 матчах.