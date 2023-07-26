Несколько дней назад Евгений Коноплянка определился с новым клубом. 33-летний вингер на правах свободного агента стал игроком румынского клуба ЧФР Клуж.

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Украинец получил контракт на год. Румынский журналист Эмануэль Рошу рассказал о финансовом аспекте соглашения и зарплате украинца в ЧФР Клуж.

Он получит хорошие подъемные 100 тысяч евро. Сама зарплата будет одна из самых высоких в команде. Речь о 15 тысячах евро в месяц. В общей сложности в Клуже игроки получают от нескольких тысяч евро в месяц до 20-30 тысяч. У Евгения сразу зарплата будет почти как у лидеров команды. ЧФР Клуж сейчас имеет долги. Руководители пытаются стабилизировать положение и сэкономить. Но в общем это один из двух самых богатых клубов в Румынии вместе со Стяуа,

– заявил журналист.

Отметим, что в прошлом сезоне ЧФР Клуж занял третье место в чемпионате Румынии. Это позволило команде квалифицироваться в Лигу конференций, где во втором круге румыны будут играть против турецкого Адана Демирспора.

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Напомним, что Коноплянка за свою карьеру поиграл за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и Краковию. В польский клуб Евгений присоединился в 2022 году и забил 4 гола в 38 матчах.