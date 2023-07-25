25 липня румунський ЧФР із Клужа офіційно оголосив про підписання колишньої зірки збірної України та Дніпра. Деталі контракту Євгена Коноплянки із клубом не розголошують.
До теми У Румунії підтвердили приїзд Коноплянки у клуб, який зіграє у Лізі конференцій
Ще може зіграти у єврокубках
Раніше у ЗМІ фігурувала інформація про річну угоду.
ЧФР презентував українського футболіста роликом в інстаграмі, яким привітали Євгена у новій для нього команді.
ЧФР із Клужа став для Коно шостим професійним клубом у кар'єрі.
Відео презентації Коноплянки
До цього переходу Коноплянка виступав за польську Краковію, за яку провів 38 матчів – 4 голи та 2 асисти.
Футбольний шлях Євгена Коноплянки
- Дніпро дав Євгену дорогу у Європу. Саме у цьому клубі Коноплянка зробив із себе футбольну зірку, яка влітку 2015-го перейшла у Севілью.
- В Іспанії у Коно не склалось, тому у 2016-му у нього була оренда в Шальке. А вже наступного року німецький клуб викупив контракт українця в Севільї. Із іспанським клубом здобув звання переможця Ліги Єропи-2016.
- У вересні 2019-го Коноплянка повернувся в Україну, де підписав контракт із Шахтарем. Із "гірниками" був чемпіоном України, але до стабільної ігрової практики справа так і не дійшла.
- Має за спиною 87 матчів за збірну України (21 гол),