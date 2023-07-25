25 липня румунський ЧФР із Клужа офіційно оголосив про підписання колишньої зірки збірної України та Дніпра. Деталі контракту Євгена Коноплянки із клубом не розголошують.

До теми У Румунії підтвердили приїзд Коноплянки у клуб, який зіграє у Лізі конференцій

Ще може зіграти у єврокубках

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація про річну угоду.

ЧФР презентував українського футболіста роликом в інстаграмі, яким привітали Євгена у новій для нього команді.

ЧФР із Клужа став для Коно шостим професійним клубом у кар'єрі.

Відео презентації Коноплянки

До цього переходу Коноплянка виступав за польську Краковію, за яку провів 38 матчів – 4 голи та 2 асисти.

Футбольний шлях Євгена Коноплянки