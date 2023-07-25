Євген Коноплянка відмовив двом українським клубам УПЛ (Олександрії та Поліссю) заради ЧФР Клуж. Наступний сезон зірковий вінгер проведе в складі віцечемпіона Румунії.

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Компліменти Коноплянці від власника клубу

Одіозний президент Стяуа Джіджі Бекалі піддав сумніву майстерність українського вінгера. Бізнесмен зухвало заявив, що якби Коноплянка був хорошим гравцем, то Краковія його б не відпустила.

Відповідь власника ЧФР Клуж Нелу Варги не забарилася. Він впевнено назвав Коноплянку найкращим легіонером Румунії за всю історію чемпіонату.

"Пан Бекалі, напевно, знову відчуває, що втратить титул. Коноплянка – найкращий гравець із тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії. Він набагато переважає всіх, хто був до цього.

Йому 33 роки, і він все ще здатен грати на високому рівні. Я сподіваюся, що він проявить себе і не розчарує наші сподівання.

Я вважаю пана Бекалі посміховиськом. Я не коментуватиму трансфери Стяуа, але нехай у нього не складається враження, що Кірікеш – більш великий гравець.

Я розумію, що він засмучений нашими останніми трансферами, але не варто це коментувати. Ми просто займаємося своїми справами.

Я не казатиму погане про гравців інших команд, в майбутньому побачимо, хто зробив більш вдалі трансфери", – сказав Варга.

Що відомо про новий клуб Коноплянки