Євген Коноплянка відмовив двом українським клубам УПЛ (Олександрії та Поліссю) заради ЧФР Клуж. Наступний сезон зірковий вінгер проведе в складі віцечемпіона Румунії.
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Компліменти Коноплянці від власника клубу
Одіозний президент Стяуа Джіджі Бекалі піддав сумніву майстерність українського вінгера. Бізнесмен зухвало заявив, що якби Коноплянка був хорошим гравцем, то Краковія його б не відпустила.
Відповідь власника ЧФР Клуж Нелу Варги не забарилася. Він впевнено назвав Коноплянку найкращим легіонером Румунії за всю історію чемпіонату.
"Пан Бекалі, напевно, знову відчуває, що втратить титул. Коноплянка – найкращий гравець із тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії. Він набагато переважає всіх, хто був до цього.
Йому 33 роки, і він все ще здатен грати на високому рівні. Я сподіваюся, що він проявить себе і не розчарує наші сподівання.
Я вважаю пана Бекалі посміховиськом. Я не коментуватиму трансфери Стяуа, але нехай у нього не складається враження, що Кірікеш – більш великий гравець.
Я розумію, що він засмучений нашими останніми трансферами, але не варто це коментувати. Ми просто займаємося своїми справами.
Я не казатиму погане про гравців інших команд, в майбутньому побачимо, хто зробив більш вдалі трансфери", – сказав Варга.
Що відомо про новий клуб Коноплянки
- В Румунії клуб з Клуж-Напоки ніколи не вважався грандом. Він постійно балансував між лігами.
- Неймовірний прогрес відбувся у 2008 році, коли ЧФР вперше став чемпіоном Румунії. Осінню того ж року Клуж дебютував ЛЧ, де наробив шуму, обігравши Рому та зігравши внічию з Челсі.
- З того часу ЧФР ще 7 разів ставав чемпіоном Румунії.
- У минулому сезоні "залізничники" стали срібними призерами та здобули місце у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
- В новому сезоні ЧФР разом з Коноплянкою сподіваються повернути чемпіонський титул.