Коли провал не засмучує: Жозе Моуріньо заробив майже 100 мільйонів євро за дострокові звільнення

Португалець зміг заробити невеличку компенсацію за дострокове розірвання угоди із Ромою. Раніше ж "Особливому" виплачували десятки мільйонів за звільнення.

Італійська Рома залишилась без тренера посеред сезону 2023-2024. "Вовки" вирішили звільнити Жозе Моуріньо через несприятливі результати в Серії А.

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Для досвідченного португальця це вже шоста дострокова відставка у кар'єрі. Раніше "Особливого" звільняли двічі з Челсі, а також в Реалі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхемі.

Як підрахували португальські ЗМІ, Моуріньо встиг заробити майже 100 мільйонів євро завдяки компенсаціям за передчасне звільнення. При цьому у Ромі ця сума була найменшою – лише 3.7 мільйона євро.

За перший відхід з Челсі та звільнення з Реалу Жозе отримав аж по 20 мільйонів, ще 10 – за друге прощання з Челсі. Також 17 мільйонів португальцю виплатив Тоттенхем.

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Найбільше ж Моуріньо заробив на передчасному відході з Манчестер Юнайтед – 23 мільйона євро. Таким чином, за свою кар'єру "Особливий" отримав 93,5 мільйона за те, що залишав команди раніше строку контракту.

Кар'єра Жозе Моуріньо