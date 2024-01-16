Цього сезону римська Рома не вражає своїми результатами. "Вовки" вийшли в плей-оф Ліги Європи лише з другого місця, а в чемпіонаті наразі йдуть лише дев'ятими, відстаючи від топ-четвірки на 5 балів.
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У підсумку керівництво римлян наважилось на зміну тренера. Офіційний сайт Роми повідомив, що Жозе Моуріньо та його тренерський штаб залишили команду.
В останніх шести матчах "вовки" здобули лише одну перемогу в Серії А, а також вилетіли з Кубка Італії від Лаціо. Поки що не повідомляється, хто замінить португальця біля керма Роми.
Нагадаємо, що Моуріньо очолив клуб у 2021 році. В дебютний свій сезон він привів команду до перемоги в Лізі конференцій. Це був перший євротрофей в історії Роми. А у кампанії 2022-2023 дійшов з римлянами до фіналу Ліги Європи.
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Там італійці в серії пенальті поступились Севільї. В чемпіонаті ж Рома за керівництва Моуріньо двічі поспіль фінішувала шостою, що не дозволяло команді вийти в Лігу чемпіонів.
Кар'єра Жозе Моуріньо
- португалець встиг потренувати Бенфіку, Лейрію, Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Рому
- "Особливому" двічі вдавалось виграти Лігу чемпіонів – із Порту у 2004-му та Інтером у 2010-му
- у 2003 році Моуріньо також привів Порту до перемоги в Кубку УЄФА
- на чолі Манчестер Юнайтед Жозе став переможцем Ліги Європи у 2017 році
- також коуч є дворазовим чемпіоном Португалії та Італії, триразовим – Англії та одноразовим – Іспанії
- у 2010-му ФІФА визнала Моуріньо найкращим тренером року