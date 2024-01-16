Вже через декілька годин стало відомо, хто займе вакантну посаду. Новим керманичем римлян став один із найлегендарніших гравців клубу – Даніеле де Россі.

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Повернення Де Россі в рідний клуб

Колишній півзахисник Роми підписав короткостроковий контракт. Він очолюватиме "вовків" до кінця сезону-2023/24. Про це повідомило керівництво римського клубу в офіційній заяві:

Ми щасливі, що можемо передати технічну відповідальність за Рому Даніеле Де Россі, оскільки ми віримо, що лідерство та амбіції, які завжди були його характеристикою, можуть стати вирішальними в досягненні цілей, які команда ставить перед собою до кінця сезону

Ми знали про нерозривний зв’язок, який об’єднує Даніеле з клубом, але ентузіазм, з яким він негайно прийняв цей виклик на найближчі місяці, ще більше переконав нас у його здатності бути провідником для гравців і гордим представником цінностей цього клубу. Ласкаво просимо додому, Даніеле".

У відповідь Де Россі подякував родині Фрідкін (власники Роми) за довіру та пообіцяв віддаватися повністю на посаді менеджера Роми. За словами Даніеле, він та його тренерський штаб зроблять усе, щоб подолати всі виклики, які стоять перед ними

Емоції від можливості сидіти на нашій лаві неможливо описати, всі знають, що таке Рома для мене, але робота, яка чекає на всіх нас, уже захопила. У нас немає ні часу, ні вибору: бути конкурентоспроможним, боротися за наші цілі та намагатися їх досягти – це єдині пріоритети, які ми з моїми співробітниками поставили собі,

– заявив Де Россі.

Зазначимо, що останнім місцем роботи 40-річного тренера був італійський СПАЛ, звідки його звільнили у лютому 2023-го. У 17 матчах команда здобула лише 3 перемоги під керівництвом Даніеле Де Россі. Зміна наставника врешті-решт не допомогла, і "біло-блакитні" вилетіли з Серії B.

Довідка. Наразі Рома посідає дев'яте місце в чемпіонаті Італії, в останніх шести турах команда здобула лише одну перемогу та відстає від зони Ліги чемпіонів на 5 очок. Дебютний матч на чолі римлян Де Россі проведе 20 січня на рідному "Стадіо Олімпіко". Суперником буде Верона, стартовий свисток пролунає о 19:00.

Ігрова кар'єра Даніеле Де Россі