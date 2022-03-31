Зараз не до футболу, – гравець Дніпра-1 Лучкевич допомагає ЗСУ

Спортсмени все більше допомагають українському народу та армії, яка дає гідну відсіч загарбникам. Півзахисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич висловив свою думку про військовій дії у рідній країні.

Лучкевич: Робити все для закінчення війни

26-річний футболіст вважає, що настав час, коли футбол відійшов на інший план. Зараз головною метою аж до перемоги України є допомога ЗСУ.

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Якщо й проводити змагання, то лише благодійні, де будуть збиратись кошти на потреби українських захисників або на закупівлю гуманітарної допомоги.

Моя пропозиція наразі одна – допомагати нашим військовим та робити все для закінчення війни. Зараз насправді не до футболу. Про спорт сьогодні можна говорити хіба що у контексті ось таких турнірів: проводити їх для підтримки військових та збору коштів або гуманітарної допомоги. І взагалі кожен у своїй галузі має використовувати будь-яку нагоду для допомоги українській армії,

– розповів Лучкевич.

Валерій подякував Володимиру Адамюку та Назарію Русину, які допомогли знайти безпечне місце родині дніпрянина.

Також футболіст Дніпра-1 отримував повідомлення з допомогою від колишніх одноклубників із Бельгії.

Кар'єра Валерія Лучкевича